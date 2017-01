Die Mobiliar: Erste Cyber-Versicherung für Private lanciert

Die Mobiliar führt gemäss «SonntagsZeitung» in der Schweiz als erste eine umfassende Cyber-Versicherung für Private ein (Artikel online nicht verfügbar). «Die Risiken der digitalen Nutzung werden von Privaten noch unterschätzt. Mit den Erlebnissen im privaten Umfeld und mit der steigenden Anzahl von Geschädigten wird sich das ändern», sagt Patric Deflorin, Leiter Versicherungen bei der Mobiliar, gegenüber der SoZ.

Die Versicherung für Private kommt im April auf den Markt und deckt Risiken vom Identitätsdiebstahl bis zu Mobbing in sozialen Netzwerken. Sie bietet Dienstleistungen zum Schutz der Persönlichkeit und der Datensicherung. Wenn beispielsweise in einem sozialen Netzwerk diffamierende Bilder kursieren, sorgt die Mobiliar für deren Entfernung und geht rechtlich gegen Verantwortliche vor. Die Wiederherstellung des guten Rufs soll ebenfalls gewährleistet werden. Falls nötig können Geschädigte sogar eine psychologische Betreuung in Anspruch nehmen.

Der Versicherungskonzern Zurich arbeitet an einem ähnlichen Produkt. Axa-Winterthur bietet eine Versicherung für Cyber-Kriminalität an, die jedoch nur den Rechtsschutz abdeckt. (SoZ/cbe)