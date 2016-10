Migros: Erste Schweizer Emojis fürs iPhone

Cannes Lions 2016

«Wir Schweizer sind gut, aber zu schüchtern»

Olivier Girard sitzt in der Cannes-Lions-Jury. Im Interview sagt er, welche Kriterien ihm dabei wichtig sind.

Olivier Girard, Kreativchef von M&C Saatchi in Genf, juriert seit Montag am internationalen Werbefestival in Cannes. Im Interview sagt er, wie er dabei vorgeht und wer sein Favorit für den Film-Grand-Prix ist. Zudem bedauert er die spärlichen Einsendungen aus der Schweiz.

von Michèle Widmer