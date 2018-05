YouTube: Erstes europäisches «Original» lanciert

Das Videoportal kündigt in einer Mitteilung das erste europäische «YouTube Original» an. Starttermin ist der 9. Mai. In der zehnwöchigen Entertainment-Serie «Training Days» begleitet Comedian und Schauspieler Jack Whitehall Fussballspieler bei den Vorbereitungen zur Fussballweltmeisterschaft 2018 und gewährt abseits des Spielfelds Einblick hinter die Kulissen. Die Serie wird exklusiv bei YouTube für Fans aus der ganzen Welt auf Jack Whitehalls YouTube-Kanal zu sehen sein.

In jeder Folge wird ein europäischer Spitzenfussballer oder eine Elite-Mannschaft zu sehen sein, unter anderem Superstars wie Gareth Bale, Raheem Sterling und Héctor Bellerín, heisst es in der Mitteilung.

Die Serie «Training Days» entstand in Zusammenarbeit mit der Produktionsfirma Fulwell 73 und ist werbefinanziert. Damit werde den Nutzern kostenloser Zugang zu Premiuminhalten auf der Plattform ermöglicht. Robert Kyncl, Chief Business Officer bei YouTube sagt gemäss Mitteilung: «Dies ist unser erstes Projekt, um gemeinsam mit europäischen Partnern werbegestützte Premiumprogramme für globale und lokale Zielgruppen anzubieten».

Neben «Training Days» hat YouTube weitere «Originals» gelauncht, die nur durch Werbung finanziert sind: Katy Perrys 96-Stunden-Live-Stream «Witness World Wide» sammelte über 50 Millionen Aufrufe aus über 190 Ländern. Die von Johnson & Johnson gesponserte Show «Best.Cover.Ever.» habe mit 60 Millionen Aufrufen in den ersten acht Wochen alle Erwartungen übertroffen. (pd/maw)