Facebook: EU-Gesetz gilt auch für die Schweiz

Am 25. Mai tritt in allen EU-Ländern eine Datenschutz-Grundverordnung in Kraft. Ziel ist es, personenbezogene Daten besser zu schützen und die Verarbeitung der Daten durch Firmen einheitlicher zu gestalten (persoenlich.com berichtete).

Die neuen Einstellungen, die Facebook auf Druck der EU einführt, gelten auch für die Schweiz. Dies bestätigt das US-Unternehmen gegenüber dem «SonntagsBlick». Zitieren lassen will sich Facebook nicht, lässt aber durchblicken, dass die Neuerungen schon bald eingeführt werden sollen.

«Das neue EU-Gesetz verlangt, dass Werbung nur ausgespielt werden kann, wenn dies der Nutzer aktiv erlaubt. Das ist sehr restriktiv», wird Martin Widmer, Partner der Kommunikationsagentur Equipe, im SoBli zitiert. Der Facebook-Experte befürchtet, dass es für Werber nun schwieriger werde, die gewünschten Zielgruppen zu erreichen. (cbe)