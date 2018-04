Nexum / Heads: Fundament für alle Digitalprojekte gelegt

Marketeer of the Year Award

Neuer Preis ehrt Marketing-Persönlichkeiten

Am 1. März feiert der «Marketeer of the Year Award» in Zürich Premiere. In der Jury sitzen elf Experten.

Swiss Marketing, Admeira und Serviceplan Schweiz lancieren für 2018 den «Marketeer of the Year Award». In der Jury sitzen elf ausgewiesene Experten.