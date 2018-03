Havas: Für Kaffeegenuss auf sozialen Netzwerken

Das Jahr 2018 steht für eine Veränderung bei der bekannten und qualitativ hochwertigen Kaffeemarke Nespresso: Sie möchte die bereits begonnene Arbeit auf den sozialen Netzwerken mit ihrem neuen Partner weiter ausbauen. Dank ihrer Erfahrungen in der Erstellung von Social-Media-Inhalten kann die Agentur Havas der Marke von nun an bei ihren strategischen Entscheidungen zur Seite stehen und den Konsumenten ein neues, einzigartiges Kaffeeerlebnis bieten, wie es in einer Mitteilung heisst.

Über das Nespresso-Erlebnis hinaus, das während des gesamten Jahres durch weltweite Kampagnen und lokale Initiativen gefördert wird, möchte die Agentur die Schweizer Wurzeln der Marke mehr in den Vordergrund rücken und Inhalte anbieten, die den Interessen der Konsumenten besser entsprechen.

«Wir sind sehr stolz, mit einer so bekannten Marke wie Nespresso zusammenzuarbeiten. Dieses Projekt motiviert uns umso mehr, da es die neue Strategie unserer Agentur umsetzt», wird Damien Forunier, Managing Director von Havas Schweiz, in der Mitteilung zitiert. «Es zeigt, dass unser Fokus auf ‹Brand Content und Amplification› einen Mehrwert für unsere Kunden schafft.»

Verantwortlich bei Havas: Damien Fournier (MD), Gabriel Mauron (CD), Antoine Karpat (Konzeption), Simeon Brandner (AD), Davide Ballestra, Jonathan Wojcik (Beratung). (pd/cbe)