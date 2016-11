Tamedia

Gemeinsame Sache mit «digitalswitzerland»

Tamedia ist ab sofort Partnerin von «digitalswitzerland». Die Initiative, die bis vor Kurzem «DigitalZurich2015» hiess, wurde vor einem Jahr unter Führung von Ringier-CEO Marc Walder zusammen mit Google, Migros, SBB, Swiss, Swisscom sowie weiteren Partnern gegründet.

Die Formensprache der digitalen Zukunft: Das neue Logo am Tamedia-Hauptsitz an der Werdstrasse in Zürich. (Bild: Visualisierung Tamedia)