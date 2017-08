Microsoft kündigte Anfang Juli eine umfangreiche Neuorganisation von Vertrieb und Marketing an, um das Unternehmen besser für das Geschäft mit Cloud-Dienstleistungen aufzustellen. Im Rahmen dieser Neuausrichtung kommt es in der Schweizer Geschäftsleitung zu strukturellen Änderungen, wie es in einer Mitteilung heisst.

Mit Beginn des neuen Fiskaljahres im Juli 2017 nimmt die Specialist Team Unit unter der Führung von Yvonne Bettkober Einsitz in die Geschäftsleitung von Microsoft Schweiz. Die auf den technischen Verkauf spezialisierte Einheit erarbeite in Kooperation mit Partnern Lösungen für Unternehmenskunden und verantworte die Neugeschäftsentwicklung.

Das KMU- und Partnergeschäft (OCP & SMC) übergibt Bettkober an Michael Gubelmann, heisst es weiter. Er ist für die Betreuung der Geschäftskunden sowie die stetige Weiterentwicklung des Partner-Ecosystems verantwortlich.

Den Aufbau der neugegründeten Geschäftseinheit Customer Success Unit übernimmt Stefano Mallè. Die neue Einheit unterstütze Unternehmenskunden bei der Bündelung und Integration cloudbasierter Lösungsszenarien in die Geschäftsprozesse.

«Dieser Schritt wird uns helfen, Microsoft als Technologiepartner erster Wahl im Markt zu etablieren und der Schweiz auf ihrem Weg ins digitale Zeitalter mit Rat und Tat zur Seite zu stehen», lässt sich Marianne Janik, CEO Microsoft Schweiz, in der Mitteilung zitieren.

Weiterhin Mitglied in der Geschäftsleitung seien Caroline Rogge (HR), Chris Southam (CFO), Jan Widmer (Legal Affairs), Jon Erni (Public Sector), Luca Callegari (Marketing & Operations), Marc Holitscher (CTO), Simone Frömming (Enterprise Commercial), Roger Altorfer (Enterprise Services) und Tobias Billeter (PR & Communications). (pd/tim)