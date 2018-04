Deutscher Digital Award: Gleich drei Mal Gold für die Schweiz

Beim Deutschen Digital Award 2018 ist die Y&R Group Switzerland gleich doppelt ausgezeichnet worden: Die Funktion «Discover» der Migros-App erhielt Gold sowohl in der Kategorie «Digitale Transformation» als auch in der Kategorie «Mobile Apps VR/AR», wie die Agentur mitteilt.

Die Digital-Agentur Baker Street mit Sitz in Winterthur erhielt in Berlin Gold in der Kategorie «Digital Live-Experience – Digital Installations / Events (VR/AR)» für ihr Virtual-Reality-Game «E-Heroes».

Der Moderator und Satiriker Jan Böhmermann führte am Donnerstag durch die Awardnacht, die auch neben und nach dem Bühnenprogramm mit besonderen Highlights begeisterte. Der Deutsche Digital Award ist der grösste Award für digitale Kommunikation und Innovationen im deutschsprachigen Raum und fand zum vierten Mal statt.

Alle Gewinner des Deutschen Digital Awards 2018 finden Sie hier. (pd/cbe)