Best of Swiss Apps: «Go! So einfach geht Taxi» gewinnt

Der Titel «Master of Swiss Apps» geht dieses Jahr an «Go! So einfach geht Taxi». Neben der Krönung des Publikum-Lieblings verfolgten die über 300 Gäste im Aura am Zürcher Paradeplatz am Mittwochabend, wie die besten App-Projekte der Schweiz ausgezeichnet wurden.

Neun der insgesamt 138 Eingaben wurden mit Gold prämiert, wie es in einer Mitteilung heisst. Über alle Kategorien hinweg betrachtet konnten «Inside Laax», die «BUX App» und «ewz-on» zwar die meisten Punkte sammeln – ausschlaggebend für den Mastertitel von «Go!» war die Gunst des Publikums.

Die Gesamtliste aller Gewinner finden Sie hier. (pd/cbe)