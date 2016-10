Namics: Gregor Erismann wird Chief Market Officer

Namics beruft Gregor Erismann als Chief Market Officer in die Geschäftsleitung. In dieser Funktion verantwortet der vormalige Head of Marketing & Communications (MarCom) die komplette Vermarktungskette des Digital-Spezialisten, wie die Agentur in einer Mitteilung schreibt. Er folgt auf Stefanie Wagner-Fuhs, die in den letzten zwei Jahren die Etablierung der Marke Namics und das Neukundengeschäft in Deutschland erfolgreich weiterentwickelt hat.

Gregor Erismann ist seit Anfang 2014 als Head of Marketing & Communications bei Namics. Mit über zehn Jahren Erfahrung in verschiedenen Führungspositionen auf Agentur- sowie Unternehmensseite gilt er als Spezialist für die integrierte Marktbearbeitung. Zuvor arbeitete er als Marketing Manager bei der Andermatt Swiss Alps AG und zeichnete für den Auf- und Ausbau der internationalen Marketingaktivitäten verantwortlich.

Seine Kommunikationsexpertise setzte er auch für die selbst gegründete Kommunikationsagentur Iventus ein, die erfolgreich Kunden aus verschiedenen Branchen betreute. Erismann hält einen Bachelor in Soziologie, einen Master in Unternehmenskommunikation und Marketing. Zudem absolvierte er die Zertifikatslehrgänge in Customer Relationship Management sowie Sales and Distribution Management. Dieses Wissen bringt er sowohl in den Beruf als auch in die Verbandsarbeit ein, zum Beispiel bei Digitalswitzerland und in der Gesellschaft für Marketing. (pd)