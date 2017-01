Google: Grosser Medienaufmarsch bei der Büro-Besichtigung

von Michèle Widmer

In Zürich entwickeln und betreuen Mitarbeiter des amerikanischen IT-Riesen Dienste wie Google Assistant, Search, Maps, Calendar, Youtube oder Gmail. Der Standort beim Hürlimann Areal in Zürich platzt aus allen Näthen. Aus diesem Grund mietet sich Google im historischen Sihlpost-Gebäude direkt am Zürcher Hauptbahnhof ein. Heute Dienstag werden die neuen Räumlichkeiten der Öffentlichkeit präsentiert.

«Mit den zusätzlichen Büros direkt beim Zürcher Hauptbahnhof schafft Google noch mehr Platz für die Innovationen von Morgen», schreibt das Unternehmen in der Einladung zur Führung. Das Interesse am Anlass ist gross. Rund 50 Medienvertreter sind für das Spektakel angereist.

Als Hauptredner sprechen Patrick Warnking, Country Director von Google Schweiz, Urs Hölzle, Senior Vice President von Technical Infrastructure, Behshad Behzadi, Distinguished Engineer sowie Stefan Pharies, Engineering Director. Nach den Präsentationen werden die Interessierten durch die neuen Räumlichkeiten geführt.

persoenlich.com ist vor Ort und berichtet im Laufe des Tages mit weiteren Beiträgen über den Anlass bei Google.