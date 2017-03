SBB / Post: Grünes Licht für gemeinsamen Login-Dienst

Nur noch ein Login für verschiedene Online-Dienste: SBB und Post lancieren eine einheitliche digitale Identität. Das gemeinsame Joint Venture hat von der Wettbewerbskommission (Weko) und der EU-Kommission grünes Licht erhalten, wie die beiden Bundesbetriebe am Freitag mitteilten.

Mit der Standard-Identität sollen sich Kunden künftig mit einem einzigen Benutzernamen und Passwort bei verschiedenen Diensten im Internet einloggen können – von der Verwaltungsseite bis zum Shoppingportal. Starten soll das Projekt gemäss Mitteilung im Herbst 2017 für gewisse Post-Kunden. Ab 2018 wird der SwissPass integriert. Interessierten Behörden und Unternehmen stehe das Angebot ebenfalls bereits per Herbst 2017 offen, heisst es in der Mitteilung weiter.

Der Datenschutz stehe an oberster Stelle, halten SBB und Post fest. Via digitaler Identität soll kein Datenaustausch zwischen den beteiligten Unternehmen möglich sein. Die Entwicklung und Vermarktung der einheitlichen digitalen Identität wird gemäss Mitteilung über ein Joint Venture – die SwissSign AG – erfolgen. Post und SBB sind zu je 50 Prozent am Aktienkapital beteiligt. (sda/cbe)