Ringier, Swisscom und SRF: HalfTimeNerds gewinnt «Best Video of the Year»

Weitere Interessierte verfolgten die Verleihungsparty via Lifestream auf den Online-Kanälen vom Schweizer Radio und Fernsehen, Ringier und Swisscom, aber auch auf Youtube und Facebook, dies schreibt Ringier in einer Mitteilung.

Nach einer Vorauswahl der Academy, allesamt Schweizer Youtuber, haben die Fans in einem Voting entschieden, wer in den acht Kategorien als Sieger die Webvideopreis-Trophäe mit nach Hause nehmen darf:Academy-Präsident Lionel von «Ask Switzerland» übergab den prestigeträchtigen Preis für dasan HalfTimeNerds . In ihrem Agenten-Kurzfilm «Parallel» überzeugten sie mit actionreichen Szenen und Special Effects.

Faithincuteness – Summer Vibes Lookbook 2016

Zekisworld – Wenn Aliens bi eus lande würde

Nickless – Princess

Freerun Zurich – Somewhere with us

FadeoutTrashTV – The Revenge Pokémon Go – Prank!