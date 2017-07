Die neue Website der Pilatus Bahnen soll als Vermarktungsinstrument Kunden aus der Schweiz und dem Ausland überzeugen, den Luzerner Ausflugsberg zu besuchen. Auf der interaktiven Karte werden Highlights, Bahnverbindungen und viele andere Informationen über den Berg übersichtlich dargestellt, wie die Agentur Mexan in einer Mitteilung schreibt. Im Live-Bereich finden die Besucher aktuelle Informationen zur Situation am Berg inklusive aktuelle Wetterdaten und Webcambilder. Wer sich von zu Hause aus ein Bild vom Pilatus machen will, kann dies mit zahlreichen 360-Grad-Panoramafotos, diversen Videos und den Bildern aus der Instagram-Hashtag-Tube machen.

Moderne Technologien im Einsatz

Die Webseite nutzt moderne Technologien für eine optimale Benutzerführung. So wurden zum Beispiel dreidimensionale Maus-Hover-Effekte eingesetzt, um der Seite Leben einzuhauchen. Um die Seitengeschwindigkeit hoch zu halten, wurde auf ein performantes Cloud-Hosting gesetzt, und die Programmierung wurde durchgehend für die Suchmaschinen optimiert. Mit der Konzeption, Gestaltung und der technischen Realisierung war die Luzerner Webagentur Mexan betraut.

Verantwortlich bei der Pilatus Bahnen AG: Tobias Thut (Leiter Marketing & Verkauf), Marco Thali (Marketingkommunikation), Laura Caduff, Fabienne Zemp, Yvonne Ineichen (Text); bei Mexan AG für Konzeption, Kreation und technische Umsetzung: Elias Emmenegger, Lukas Hausammann, Mario Reinhard (Projektleitung), Thomas Niederberger (Gesamtverantwortung). (pd/cbe)