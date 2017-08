Anfang Jahr hat Mediahead das Produkt Social Video lanciert (persoenlich.com berichtete). Nun hat das Unternehmen die Daten der Social-Video-Kampagnen der letzten sechs Monate ausgewertet und die plattformübergreifende, wöchentliche Gesamtreichweite für Bewegtbildwerbung auf Social Media berechnet. Einbezogen wurden Daten (Altersgruppe und Geografie) von Facebook, Instagram und Youtube, wie es in einer Mitteilung heisst.

Die Auswertung von Mediahead hat ergeben, dass hierzulande je nach Region zwischen 80 und 95 Prozent der 14 bis 39-jährigen mit Social Video erreicht werden. In den urbanen Ballungszentren liegt die Reichweite laut Mitteilung sogar bei nahezu hundert Prozent.



Bei den über 40-Jährigen liege die Reichweite je nach Kanton zwischen 35 und 50 Prozent, wobei auch hier in urbaneren Gebieten eine höhere Reichweite gemessen wurde. Für beide Zielgruppen gilt: In der Romandie und Zürich sind die Reichweiten am höchsten, im Tessin und der Innerschweiz hingegen etwas tiefer als der Durchschnitt. (pd/wid)