Kernbrand: Hockeynachwuchs mit Website unterstützt

Während draussen hochsommerliche Temperaturen herrschen, bereitet sich der Schweizer Eishockeynachwuchs bereits auf die nächste Saison vor. Auch bei der diesjährigen Durchführung waren die C.A.M.P.S.-Lager in Lenzerheide und Grindelwald innert Kürze ausgebucht. Neu in diesem Jahr ist jedoch die Website: Unter www.eishockeylager.ch präsentieren sich die C.A.M.P.S. in einem komplett neuen Design. Mit grossen Bildern, ansprechenden Icons und animierten Elementen ist die Website optimal auf das junge Zielpublikum ausgerichtet, wie es in einer Mitteilung heisst. Auch Renato Tosio, der die Trainingslager bereits seit über 20 Jahren leitet, freut sich über den neuen Webauftritt: «Die neue Website wirkt jung, dynamisch und sportlich – genau dafür steht C.A.M.P.S.».

Kernbrand neu Goldpartner

«Ohne die Unterstützung der Sponsoren wäre es unmöglich, die Lager durchzuführen», wird Tosio in der Mitteilung zitiert. Gross sei daher die Freude gewesen, dass mit Kernbrand ein neuer Goldpartner gewonnen werden konnte. Auch bei der Markenagentur freut man sich über die Zusammenarbeit: «Wir sind stolz darauf, mit der neuen Website einen Beitrag zur Nachwuchsförderung im Eishockey zu leisten», so Christoph Ottiger, Inhaber von Kernbrand.

Der gesamte Auftrag – von der Konzeption über das Design bis hin zur Programmierung – wurde von Kernbrand ausgeführt. Die Agentur kann dabei laut eigenen Angaben auf ein eingespieltes Team von Spezialisten in den Bereichen Digital Marketing und Web zählen. (pd/cbe)