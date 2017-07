Hinderling Volkart: «HV Italic» fokussiert auf den Kulturbereich

Die neue Einheit «HV Italic» in Basel will die Power von Hinderling Volkart in neue Geschäftsfelder bringen, zu Beginn mit Fokus auf den Kulturbereich, wie es in einer Mitteilung vom Montag heisst.

«Italic» sei Programm: «kursiv, schnell, direkt, digital excellence avec une prise de brutalisme», schreibt HV. «HV Italic» will digitale Produkte, Plattformen und Inhalte produzieren — «so wie die kursive Schrift war: eine persönliche Handschrift, weg vom Kult der Gleichartigkeit. HV Italic will hervorheben, identisch und individuell anders sein, um schneller mehr zu sagen: auf einen Blick alles!».

«HV Italic» werde provokativ elegante Websites gestalten, in die Zukunft führendes Digital Branding entwickeln, Marken und Menschen im digitalen Raum in lebendige Beziehung zueinander bringen.

Hinderling Volkart erhofft sich in Basel neue Impulse, neue Herangehensweisen und neue Köpfe «mit kursiven Ideen». Und die Agentur freue sich auf die dort unmittelbar spürbare Nähe zu Europa, die den Spirit von «HV Italic» mitpräge.

HV Italic startete am 3. Juli an der Sattelgasse 4 mitten in Basel. Mit an Bord: Gérald Marolf und Till Ramstein. (pd/eh)