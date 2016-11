Futurecom: Ideales System für E-Business-Kunden

Der Zürcher E-Business-Spezialist positioniert sich damit als Schweizer Kompetenzzentrum für das international erfolgreiche CMS. «Kentico bietet weit mehr als nur Content Management, sondern deckt auch viele Anforderungen im Bereich E-Commerce und Marketing-Automation ab», wird Futurecom-CTO Bruno Rambaldi in einer Mitteilung zitiert. «Diese Vielseitigkeit und die optimale Integration der einzelnen Komponenten macht es zu einem idealen System für die E-Business-Bedürfnisse unserer Kunden.»

Kentico wurde im Jahr 2004 in Tschechien gegründet und konnte sich innert kurzer Zeit im hart umkämpften CMS-Markt durch ein innovatives Produkt und eine aggressive Preispolitik etablieren: Heute nutzen über 25’000 Websites das Kentico-CMS. Basierend auf dem «.NET Framework» von Microsoft bietet das System ein benutzerfreundliches Backend, konsequente Unterstützung von mehrsprachigen Websites, flexible Workflows, einen leistungsfähigen Formular-Editor sowie eine integrierte Newsletter-Engine. Hervorzuheben ist auch Kentico Draft, mit dem Inhalte unabhängig von der technischen Umsetzung der Website erfasst und am Schluss in die fertige Website importiert werden; damit kann die Arbeit am Content viel früher beginnen und die Website schneller online gehen.

Parallel zur Erschliessung neuer Märkte – heute ist Kentico in über 100 Ländern präsent – wird das System konsequent weiterentwickelt. In den jüngsten Releases lag der Fokus auf personalisierten Inhalten, E-Commerce-Anwendungen und Marketing Automation. Der Anspruch von Kentico ist es denn auch, eine All-in-one Enterprise Platform für digitales Marketing und E-Commerce zu bieten.

Vor wenigen Wochen konnte Kentico zudem vermelden, dass Gartner in seiner jährlichen Studie zum CMS-Markt das Kentico CMS als «Challenger» in den sogenannten Magic Quadrant for Web CMS aufgenommen hat. Gartner hob dabei insbesondere das umfassende Leistungsangebot und das exzellente Preis-Leistungs-Verhältnis hervor. (pd)