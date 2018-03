ZHAW: Im digitalen Wandel strategisch kommunizieren

Zielgruppen mit künstlicher Intelligenz klarer definieren und wirkungsvoller ansprechen? Digitale Transformation ist mehr als die Digitalisierung der Kommunikationskanäle, heisst es in einer Mitteilung der ZHAW. Im neuen Zertifikatslehrgang (CAS) Digitale Transformation und Kommunikation, mit Start am 31. August 2018, lernen Kommunikationsverantwortliche, wegweisende Technologien in ihre strategischen Überlegungen einzubeziehen.

Die Kommunikation habe aber auch die Aufgabe, den durch die Digitalisierung ausgelösten Change-Prozess im Unternehmen und in dessen Umfeld kommunikativ zu begleiten, etwa durch gezielte Abstimmung von Social Media und Face-to-Face-Kommunikation. Im neuen Zertifikatslehrgang sollen sich die Teilnehmenden die Kompetenzen erarbeiten, um den Anforderungen in den sich digitalisierenden Organisationen gerecht zu werden.

Info-Anlässe zum neuen CAS finden statt am 28. März und am 7. Mai, jeweils 18.30 Uhr, am IAM/ZHAW an der Theaterstrasse 15c in Winterthur. (pd/maw)