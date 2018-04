Best of Swiss Web 2018: Impressionen von der Preisverleihung

Zum 18. Mal wurden am Donnerstag in Zürich die Best of Swiss Web Awards verliehen. In der mit rund 900 Gästen sehr gut besuchten Samsung Hall wurden in elf Fachkategorien die besten Digitalprojekte und der «Master of Swiss Web 2018» gekürt. Diesen Titel als bestes Webprojekt des Jahres gewann der Relaunch von sbb.ch (persoenlich.com berichtete).

Zum ersten Mal wurden im Rahmen der Best of Swiss Web Awards Night der «Werber des Jahres» erkoren und die Goldbach Crossmedia Awards verliehen. «Werber des Jahres» wurde heuer Livio Dainese; Gold bei den Goldbach Crossmedia Awards holte das Projekt «Made Visible».

Weitere Bilder finden Sie hier. (cbe)