Responsive: In der virtuellen Realität Cracker herstellen

Die Agentur Responsive hat für Midor erneut eine Virtual-Reality-Anwendung kreiert: Nach dem «gemütlichen virtuellen Schildkrötenritt» in der Anwendung für die Marke Coco Ice-Land werden die Konsumenten diesmal in die virtuelle «Crazy Blévita Factory» geschickt, um die Cracker besser kennen zu lernen, heisst es in einer Mitteilung. Das Game soll erneut während einer Shopping-Center-Roadshow eingesetzt werden.

«Auch beim beliebten Pausensnack Blévita sollen die Teilnehmenden die wertvollen Zutaten spielerisch kennen lernen. Doch dieses Mal zu zweit gemeinsam und mit mehr Action. Entsprechend haben wir das Spielkonzept und die virtuelle Welt passend zum Spiel und der Marke neu konzipiert», sagt Patrik Marty, Managing Partner von Responsive, gemäss Mitteilung.

Störende Maulwürfe

Jeweils zwei Spieler dürfen gleichzeitig in der Gartenlandschaft, in welcher die virtuelle «Crazy Factory» eingebettet ist, Hand anlegen: Sie sind für die Produktion verschiedener Blévita-Sorten verantwortlich. Zusammen müssen sie gemäss den Anleitungen die richtigen Zutaten unter Zeitdruck auswählen und zusammenfügen. Beide sehen sich dabei gegenseitig als Avatar.





Um den Spassfaktor zu erhöhen, hat Responsive einige «vorwitzige Maulwürfe» animiert, welche die beiden Arbeiter ablenken.

Die Steuerung des Games sei völlig intuitiv und für Jung und Alt geeignet. Der 360-Grad-Rundumblick und die passenden Klangwelt soll ein immersives Erlebnis schaffen und so nachhaltig in Erinnerung.

Integration von VR ins Standkonzept

Das Spielfeld ist gemäss Mitteilung Teil des Standkonzepts «Blévita Garten» von Pibiri & Reich, realisiert durch Made Marketing. Auf einem grossen Screen sehen die Zuschauer von aussen, wie sich die beiden Spieler anstellen und können beim Erstellen der Cracker mitfiebern.





Verantwortlich bei Midor: Riccardo Dillier (Group Brand Manager); verantwortlich bei Trade Marketing Intelligence: Michèle Leibacher (Beratungsgruppenleiterin), Marcial Constant (Projektleiter Fach u. Spez. Projekte), Sarah Ritter (Junior Beraterin); verantwortlich bei Responsive: Tuan Nguyen und Patrik Marty (beide Managing Partner); verantwortlich Pibiri & Reich: Luca Pibiri und Moritz Reich; verantwortlich bei Made Marketing: Cristian Conde, Curdin Decasper. (pd/maw)