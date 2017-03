FS Parker: In drei Schritten eigene Flasche designen

FS Parker konzipierte für Diwisas neueste «Make your own Trojka»-Kampagne den gesamten Auftritt und setzte die Website um, wie die Agentur mitteilt. Mittels einem einfachen Mechanismus können dort die User in nur drei Schritten ihre eigene Trojka-Flasche designen, benennen und zum Voting freigeben.

Die Kampagne wird schweizweit durch Onlineschaltungen unterstützt. In den ersten drei Tagen nach Lancierung wurden über 2500 Flaschendesigns hochgeladen und 12’600 Votes abgegeben.

Verantwortlich bei Diwisa: Claudio Lobosco (International Brand Building Direktor), Jonas Brauen (Brand Manager Trojka); bei FS Parker: Hannes Sigrist (Creative Direction), Maja Nucci und Jenny Heinicke (Art Direction), Meret Borer und Gaudenz Niggli (Grafik), Noelia Blanco (Account Direction), Stefan Jans (Digital Direction), Luis Cisneros (Digital Producer). (pd/cbe)