Responsive: In einem VR-Game lernen, wie Chips entstehen

Für Zweifel hat die Agentur Responsive ein interaktives Demo-Spiel in der Virtual Reality (VR) erstellt. Damit erfahren die Benutzer auf eine spielerische Art, was es alles braucht, um Chips herzustellen.

Der Nutzer befinde sich in der 360-Grad-3D-Welt auf einem naturrealistischen Acker, schreibt Responsive in der Mitteilung. Er habe von der Saat bis zur Ernte verschiedene Aufgaben zu meistern, damit möglichst viele Kartoffeln optimal gedeihen. So müsse er innert einer definierten Zeit möglichst viele Kartoffel-Pflänzchen vor der Kälte schützen, indem er ihnen eine Zweifel-Kappe überziehe oder die Pflanzen mit einer Spritzkanne giesse. Als besonderes Element hat Responsive auch Elemente wie ein Windrad eingesetzt. Wenn der Nutzer in das virtuelle Windrad in seinen Händen bläst, dreht sich dieses.

Das Spiel kann als Verlängerung für den TV-Spot «Chips Experten» an Roadshows, Messe und Events sowie im Besucherzentrum eingesetzt werden.

Test-User und Beobachter beeindruckt

Die Test-Nutzer waren begeistert vom interaktiven Spiel-Mechanismus und der detailgetreuen Darstellung der verschiedenen Levels, schreibt die Agentur. Durch die verschiedenen Animationen und die passenden Audioeffekten werde das Erlebnis in der VR von den Benutzern sehr intensiv wahrgenommen. Und auch aussenstehende Beobachter, welche über den Screen mitverfolgen können, was der Nutzer in der VR gerade erlebt, hätten einen unterhaltsamen Zeitvertreib.

Die Möglichkeit für ein Gewinnspiel mit verschiedenen Ranking-Systemen macht die Anwendung als Marketinginstrument laut Responsive noch spannender.

Verantwortlich bei Responsive AG: Tuan Nguyen und Patrik Marty (beide Managing Partner) (pd/wid)