ads&figures: Innert einem Jahr verdoppelt

Ein Jahr ist es her, dass Fabian Wydler, Jean-Claude Zulauf und René Linder die ads&figures AG gründeten. Im September 2016 begannen sie, Firmenkunden in der ganzen Schweiz eine breite Dienstleistungspalette rund um Suchmaschinenwerbung (SEA), Suchmaschinenoptimierung (SEO), Kampagnenmanagement und weitere Bereiche der Online-Werbung anzubieten. Wie sie in einer Mitteilung schreiben, gehört die strategische Beratung ebenso zum Leistungsspektrum wie Online-Marketing-Konzepte und das Programmatic- & Social-Media-Advertising.

In kurzer Zeit namhafte Neukunden akquiriert

Der Start scheint voll und ganz geglückt. CEO Fabian Wydler zeigt sich in der Mitteilung erfreut: «Es ist uns rasch gelungen, namhafte Kunden zu überzeugen. Dank des fundierten Online-Know-hows und unserer effiziente sowie transparente Leistung konnten wir rasch das Vertrauen auf- und unser Portfolio ausbauen.»

Unter den Kunden ist namentlich Pneu Egger (persoenlich.com berichtete), Hertz, Geschenkidee.ch, Siroop, Mobiliar, Generali, Visana, BEKB oder Energie Wasser Bern (EWB) - also Versicherungen und E-Commerce-Unternehmungen ebenso wie öffentliche Institutionen, Banken und Telekomfirmen. So habe ads&figures unter anderem für bekannte Versicherungen und Krankenkassen, wie auch für eine weltweit tätige Autoverleihfirma und eine der grössten Kantonalbanken der Schweiz umfangreiche Suchmaschinenmarketing-Analysen durchgeführt, aber auch Lead-Marketingkampagnen auf digitalen Geräten für zwei Universitäten sowie für den grössten Sportartikelhändler der Schweiz umgesetzt.

Von drei auf sechs

Das zeigt sich in der Grösse: Gestartet mit den drei Gründungsmitgliedern, besteht das Team heute aus sechs Personen. Bis Ende Jahr sollen weitere Vollzeitstellen besetzt werden. COO und Co-Gründer J-C Zulauf sagt dazu: «Es geht uns nicht um ein möglichst rasches Wachstum. Wir suchen unsere neuen Mitarbeitenden sehr sorgfältig aus. Denn der Teamspirit ist neben der Professionalität unserer Arbeit ein entscheidender Erfolgs-Faktor.» (pd/eh)