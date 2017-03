Bandara: Ins virtuelle Badezimmer abtauchen

Das Zürcher VR-Content-Studio Bandara hat für den Sanitärkonzern Geberit den Virtual Reality Showroom kreiert. Als Startpunkt der VR-Experience dient ein Badezimmer: Der Nutzer kann sich in 360 Grad umschauen und über Hotspots in sechs verschiedene Produktwelten eintauchen.

Bandara hat zu jeder Produktekategorie eine 3D-Welt inklusive einer passenden Klangkulisse geschaffen, heisst es in der Mitteilung. In diese virtuellen Räume wurden die Geberit-Produkte und zusätzliche Inhalte in Form von Videos und 360-Grad-Panoramen integriert.

Die webbasierte VR-Applikation wird derzeit im Rahmen der Geberit On Tour an den Planerworkshops sowie an Workshops für Architekten eingesetzt. Jeder Besucher erhält ein VR-Cardboard im Geberit-Design, auf welches ein Link aufgedruckt ist. Dieser wird auf dem Smartphone geöffnet, anschliessend setzt man das Smartphone in die VR-Brille ein und taucht damit in die Geberit-Welt ein. Die Installation einer App ist nicht notwendig.

«Mit dem Virtual Reality Showroom können wir unseren Kunden ein innovatives und bleibendes Erlebnis bieten, das an den Workshops für viel Gesprächsstoff sorgt», wird Beat Aebi, Leiter Marketing und Produktmanagement Schweiz bei Geberit, in der Mitteilung zitiert. (pd/wid)