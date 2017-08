AZ Medien: Jobchannel zur Hälfte übernommen

Die Jobchannel AG aus Thalwil gehört zu den grössten Stellenmärkten in der Schweiz und betreibt über 100 Job- und Fachplattformen wie zum Beispiel KV-Stelle.ch, Pflege-Berufe.ch oder Solothurn-Jobs.ch. Mit den Jobchannel-Produkten werden aktuelle Stellenanzeigen schnell und zielgruppengenau auf diesen Fachplattformen publiziert, heisst es in einer Mitteilung der AZ Medien. So verzeichnen die Portale der Jobchannel AG jeden Monat rund 2,4 Millionen Klicks auf Jobanzeigen.

Mit der Beteiligung an Jobchannel bauen die AZ Medien ihre Präsenz im Job-Classified-Markt weiter aus. Zusammen mit Myjob.ch, der im Herbst von AZ Medien speziell für die Nordwestschweiz gelaunchten Jobplattform (persoenlich.com berichtete), erweitern AZ Medien ihr Netzwerk von Job- und Fachportalen im gesamten Deutschschweizer Markt.

«Jobchannel ist ein starker Partner im Schweizer Job-Classified-Markt. Die Beteiligung passt perfekt zur Strategie von AZ Medien, ihren Kunden im regionalen und nationalen Digitalmarkt jeweils die besten Angebote für ihre Bedürfnisse aufzuzeigen», wird Peter Neumann, Chief Digital Officer der AZ Medien AG, in der Mitteilung zitiert.

Die operative Führung der Jobchannel AG bleibt bei den beiden Gründern Christian Hanisch und Cornel Müller. «Mit der Beteiligung von AZ Medien kann Jobchannel ab sofort noch schneller wachsen. So können wir in Zukunft unser Versprechen ‹Stellen anzeigen, wo Fachkräfte sind› noch besser erfüllen», so Müller.

Die Übernahme erfolgt rückwirkend zum 1. Januar 2017. (pd/cbe)