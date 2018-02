JamesFocus-Bericht: Jugendliche bevorzugen ausländische Youtuber

Zwar nennen drei Viertel der Schweizer Jugendlichen mindestens einen Lieblings-Youtuber, in den oberen Rängen sind aber keine Schweizer anzutreffen. Denn ihre typischen Stars unter den Youtubern sind männlich, zwischen 20 und 30 Jahren alt und stammen aus dem grossen Nachbarland der eigenen Sprachregion wie Deutschland, Frankreich und Italien. Als einziger englisch Sprechender hat es «PewDiePie» unter die beliebtesten Youtuber geschafft. Dies zeigt der aktuelle JamesFocus-Bericht der ZHAW-Fachgruppe Medienpsychologie und Swisscom.

Der Bericht setzt sich mit den spezifischen Medieninhalten wie Filmen, Games und Youtubern auseinander, welche die 12- bis 19-Jährigen in der Schweiz am liebsten konsumieren. Warum die Schweizer Youtuber untervertreten sind, ist unklar. «Eine Möglichkeit ist, dass die Algorithmen bei Youtube auf die Sprachregion und nicht auf die Landesgrenzen eingestellt sind. Zudem konsumieren Jugendliche mit Bravo & Co. mehr News zu ihren Stars aus den Nachbarländern», sagt ZHAW-Medienpsychologe Daniel Süss.

In der Schweiz zeigt sich jedoch auch der Trend zur «Youtubisierung» in lokalen Schweizer Medien mit Youtube-Kanälen wie «Youngbulanz» oder «Zwei am Morge» von SRF. Dasselbe Phänomen lässt sich allerdings auch in anderen Schweizer Kulturformaten beobachten: Es finden sich kaum Schweizer Filme und Games bei den Jugendlichen in den oberen Rankings, heisst es im Bericht weiter.

Erkennen von Product Placement schwierig

Die beliebtesten Youtuber tummeln sich in den Genres «Comedy» und «Entertainment» gefolgt von «How to & Styles». Das beliebteste Genre «Comedy» kommt unabhängig von Alter, Geschlecht oder Region gut an. «How to & Styles» sowie «People» werden hingegen vor allem von Mädchen bevorzugt. Die beliebtesten Youtuberinnen wie «BibisBeautyPalace» (siehe Video unten) sind auch ausschliesslich in diesen beiden Kategorien präsent.

Oft geht es in den Videos um Parodien, Games, Pranks, Challenges oder Life Hacks. Dabei kommunizieren die Youtuber zum Teil auch singend oder rappend statt mit gesprochenem Text. Gerade bei den Pranks ist aber nicht immer ersichtlich, ob diese echt oder gestellt sind, und ob Jugendliche die Ironie oder gestellte Streiche erkennen. Auch bei Product Placement erschliesst sich ihnen möglicherweise oft nicht, wo die Grenze zur Werbung überschritten wird. «Neue Kommunikationsformen und -kanäle machen diese Unterscheidung schwierig. Eltern und Lehrpersonen müssen Jugendlichen deshalb helfen zu unterscheiden, wann etwas inszeniert ist und wann nicht», wird Michael In Albon, Jugendmedienschutz-Beauftragter bei Swisscom, in der Mitteilung zitiert.

Beliebte Shooter-Games und Filmreihen

Filmreihen wie «Harry Potter», «Fast & Furious», «Star Wars» und «Hunger Games» sind bei den Jugendlichen in der Schweiz über alle Filmnennungen gesehen seit Jahren am populärsten. Mit Abstand am beliebtesten sind Science-Fiction/Fantasy-Filme. Knapp halb so oft wurde von den Schweizer Jugendlichen das Filmgenre Action/Thriller genannt und an dritter und vierter Stelle folgen Dramen und Komödien. Science-Fiction und Fantasy wurden als Genre kombiniert, da viele der genannten Lieblingsfilme beiden Genres zugeordnet werden können.

Bei Games unterscheiden sich Mädchen und Jungen viel mehr in Bezug darauf, ob sie überhaupt gamen und ein Lieblingsgame haben, als bei den Genres. Dort stimmen die ersten drei Games nämlich zwischen den Geschlechtern überein, wenn auch nicht in der Reihenfolge: «GTA», «Fifa» und «Call of Duty» sind die drei Lieblings-Games der gamenden Jungen und Mädchen in der Schweiz. Das beliebteste Game-Genre ist Shooter-Games, dicht gefolgt von Sport-Games und Open-World-Games. An dritter und vierter Stelle stehen Action-Adventure Games und Racing Games.

Altersgrenzen bei Games oft nicht eingehalten

Bei ihren Lieblings-Filmen halten zwei Drittel der Jugendlichen, die einen solchen genannt haben, die Altersfreigaben ein. Die Videos ihrer Lieblings-Youtuber sind ebenfalls bei zwei Dritteln der Jugendlichen ihrem Alter entsprechend. Hingegen hält sich nur jeder Dritte jugendliche Gamer daran. «Es hat mich erstaunt, dass Eltern offenbar die Altersgrenzen von Games bei ihren Kindern nicht ernst nehmen. Dabei sind sie eigentlich immer auf der Verpackung oder im online Shop ersichtlich», so In Albon.

Auffällig sind die Geschlechterunterschiede bei den Altersfreigaben zu Filmen und Games, denn Mädchen halten sich deutlich mehr daran als Jungen. «Vermutlich bevorzugen jüngere Mädchen eher Genres, die weniger Gewalt enthalten und deshalb tiefer eingestuft wurden. Oder die Jungen stacheln sich gegenseitig damit an schon etwas gesehen oder gespielt zu haben, für das sie eigentlich zu jung wären», sagt Süss. «Vor dem Kauf von Filmen und Videogames sollten Eltern deshalb die Altersfreigaben prüfen und mit ihren Kindern auch darüber sprechen.» (pd/cbe)