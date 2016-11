Namics: Jürg Stuker wurde von E-Mail-Betrügern reingelegt

«Ich mache öffentlich, dass ich reingelegt wurde», ist ein Satz, den man in der Schweiz selten hört. Noch seltener ist es, dass er von einem Chef eines KMU mit rund 500 Mitarbeitenden ausgesprochen wird. Jürg Stuker machte in der «NZZ am Sonntag» öffentlich, dass er einer simplen E-Mail-Betrugs-Masche aufgesessen ist.

Der Namics-Chef sagt, die interne technische Infrastruktur sei gut und die Kontrollsysteme mit Doppelunterschrift und Ähnlichem selbstverstänlich. Trotzdem ging er den Machern einer «Fake President»-E-Mail auf den Leim.

Das 1995 als Spin-off der Universität St. Gallen gegründete Unternehmen wurde fast um 75'200 Euro betrogen. Erst in letzter Sekunde konnte die Überweisung verhindert werden. Im Falle von Namics erstaunt es umso mehr, da das Unternehmen mit der Sicherheit auf Kundenseite vertraut ist. Laut NZZaS kümmern sich rund 150 Stellenprozente um die interne Cybersecurity.

«Nicht über eigene Fehler zu sprechen, verbietet anderen, daraus zu lernen», begründet er seine Offensive in der NZZaS. (clm)