Unruly: Kooperation in Europa mit Dow Jones

Unruly schliesst eine Partnerschaft mit Dow Jones, die es dem Publisher ermöglicht, das internationale Inventar und die innovativen Lösungen des Ad-Tech-Anbieters an Kunden in Frankreich, der Schweiz und Italien zu vermarkten, wie es in einer Mitteilung heisst.

Dow Jones kann über UnrulyX, dem datengestützten Videomarktplatz von Unruly, für seine Werbekunden die Reichweite erhöhen. Werbungtreibende können so ihre Zielgruppen «brand-safe» auf Premium-Webseiten ansprechen, während ihnen hochwertige Premiuminhalte mit einer zusätzlichen Reichweite von 1,44 Millarden Nutzern weltweit garantiert werden, wie es weiter heisst.

Zu den verfügbaren Videowerbeformaten gehören das Pre-Roll-Format von UnrulyX, Unruly In-Stream und Unruly In-Article, ein sichtbares Outstream-Format, das erst dann wiedergegeben wird, wenn das Video in der Ansicht komplett angezeigt wird.

Darüber hinaus können Markenverantwortliche nun auch in Frankreich, der Schweiz und Italien ihre relevantesten Zielgruppen in skalierbarer Grösse erreichen – und zwar mit dem einzigartigen Tool UnrulyEQ. Die Content-Testing- und Targeting-Lösung ermöglicht eine detaillierte Analyse der emotionalen und wirtschaftlichen Werbewirkung.

Dafür nutzt UnrulyEQ First- und Third-Party-Daten, um jene Zielgruppen zu identifizieren, die emotional empfänglicher für eine Werbekampagne sind. Werbetreibende können somit auch sehr spezifische Targetings umsetzen und schwer erreichbare Zielgruppen ansprechen. Kampagnen, die mit dieser Targeting-Lösung ausgeliefert wurden, weisen laut eigenen Angaben bereits signifikante Uplifts in ihrer Performance auf, unter anderem 74 Prozent bei der Markenpräferenz und 80 Prozent beim Faktor Kaufabsicht.

Die Testlösung UnrulyEQ Max von UnrulyEQ basiert auf über einem Jahrzehnt gesammelter Videodaten und beinhaltet über 2,2 Millionen Konsumentenreaktionen, und ermöglicht somit eine tiefgehende Analyse der wichtigsten Metriken. (pd/cbe)