Goldbach Interactive: Malen nach Zahlen mal anders

Nicht mit dem üblichen Negativismus auffahren, sondern eine positive Gefühlswelt schaffen, ist der Grundgedanke der neuen Online-Spendenkampagne von Enfants du Monde (EdM), die diese Woche in der Deutschschweiz startet. Goldbach Interactive (Switzerland) hat die neue Kampagne in enger Zusammenarbeit mit dem Kunden und auch vor Ort mit den Schulkindern in Burkina Faso realisiert, heisst es in der Mitteilung dazu.





Herzstück der Kampagne ist das bekannte Spiel «Malen nach Zahlen», das dafür neu interpretiert wird. So ist auf der speziell kreierten Microsite www.malen-nach-zahlen.ch ein Bild eines Künstlers aus Burkina Faso reproduziert, das Feld für Feld ausgemalt werden kann. Interessierte Spender können dabei ein Feld aussuchen, das je nach Grösse einen bestimmten Spendenbeitrag ausmacht. Nach Abschluss der Spende wird das Feld dauerhaft eingefärbt, womit dem Spender das Gefühl vermittelt wird, effektiv Teil eines grossen Ganzen zu sein.



Die Kampagne wird durch ein digitales Factsheet, Social Media Posts, verschiedene Display Ads sowie informative Newsletter- und Video-Beiträge begleitet. EdM fokussiert damit nicht nur auf Performance-Ziele sondern auch auf kommunikative Aspekte. Entsprechend betont Susanne Flückiger, Verantwortliche Kommunikation von EdM laut Mitteilung: «Uns war es wichtig, dass die Leute keinen Spendenzwang oder schlechtes Gewissen verspüren. Deshalb kommunizieren wir positiv über Themen. Wir möchten zeigen, wieviel Gutes mit einer Spende für die Schulkinder vor Ort bewirkt werden kann.»



