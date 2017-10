Starticket: Marc Boehrer ist neuer Director Sales

Marc Boehrer verantwortet in seiner neuen Funktion die Leitung der Verkaufsabteilung von Starticket und die damit verbundene Betreuung von Veranstaltern in der Schweiz, heisst es in einer Mitteilung. Er folgt damit auf Pascal Zürcher, der das Unternehmen im Sommer verlassen hat, um eine neue Herausforderung ausserhalb von Starticket wahrzunehmen.

Boehrer reportet direkt an CEO Stefan Riedel. Der 40-Jährige kommt aus der Musikindustrie und ist seit rund 2,5 Jahren bei Starticket tätig, zuletzt als Key Account Manager für die Deutschschweiz sowie als Leiter Romandie und verfügt über langjährige Erfahrung im Ticketing- und Eventmanagement sowie über einen Executive MBA der HTW Chur. (pd/wid)