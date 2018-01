World Web Forum: Marc Walder erhält Transformer Award

Ringer-CEO Marc Walder wurde am Donnerstagabend anlässlich des sechsten World Web Forums mit dem Transformer Award ausgezeichnet. Walder erhält die Auszeichnung für seine Verdienste rund um die Standortinitiative Digitalswitzerland sowie als Digital Transformer für die Schweiz, wie Ringier in einer Mitteilung schreibt. Es war die Idee von Walder, am 21. November 2017 den ersten Digitaltag in der Schweiz durchzuführen (persoenlich.com berichtete).

Die Laudation auf Walder hielt der Verwaltungsrat des World Web Forums, Ständerat Ruedi Noser. In seiner Rede hob er insbesondere Walders Beharrlichkeit bei der Umsetzung seiner Idee, die Schweiz zu einem relevanten digitalen Standort in Europa zu machen, hervor. «Marc hat unermüdlich für seine Idee, der Gründung einer Initiative zum Thema Digitalisierung, geworben. Er liess sich von den zahlreichen Bedenkenträgern und negativen Kommentare, die dieses Unterfangen als fixe Idee belächelten, nicht aufhalten», so Noser.

Der Transformer Award wird jedes Jahr an Wirtschaftsgrössen verliehen, welche sich im Wandel der digitalen Transformation verdient gemacht haben. Der Preisträger wird für ein Jahr Mitglied im exklusiven Transformer Club des World Web Forums. 2017 erhielt Sir Tim Berners-Lee den Tranformer Award. Berners-Lee ist britischer Informatiker, Pionier und Begründer des World Wide Web, HTML-Erfinder und Professor am Massachusetts Institute of Technology (MIT). (pd/cbe)