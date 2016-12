ICTswitzerland: Marcel Dobler soll neuer Präsident werden

Der Vorstand des ICT-Dachverbandes ICTswitzerland schlägt seiner Delegiertenversammlung vom 16. März 2017 Nationalrat Marcel Dobler als neuen Präsidenten vor. Dobler soll damit die Nachfolge von Ständerat Ruedi Noser antreten, der den Verband seit 2009 präsidiert. Als Vizepräsident konnte Nationalrat Franz Grütter gewonnen werden, wie es in einer Mitteilung heisst. Der Vorstand habe an seiner Sitzung vom 2. Dezember 2016 den Vorschlag seiner Findungskommission einstimmig unterstützt.



Marcel Dobler ist Gründungsmitglied des Schweizer ICT-Unternehmens Digitec und war während 13 Jahren dessen CEO. Im Herbst 2015 wurde er für die FDP in den Nationalrat gewählt. Für seine beruflichen Erfolge in der ICT-Branche gewann Dobler verschiedene Auszeichnungen wie den Swiss Economic Award und den Ehrenpreis des Best of Swiss Web Award.



Als Vizepräsident konnte das bisherige ICTswitzerland Vorstandsmitglied Nationalrat Franz Grüter (SVP) gewonnen werden. Auch Grüter sei als erfolgreicher ICT-Unternehmer politisch und unternehmerisch der ICT-Branche eng verbunden. (pd/wid)