Argus Data Insights: Markus Grob startet als Chief Analytics Officer

Basierend auf der langjährigen Expertise im Bereich von Medien- und Datenanalysen baut Argus Data Insights Schweiz das neue Geschäftsfeld Analytics und Insights auf. Um die starke Marktposition in diesem Bereich weiter auszubauen, werde Markus Grob für die neu geschaffene Funktion des Chief Analytics Officer ernannt, heisst es in einer Mitteilung. Grob verantwortete zuvor beim Krankenversicherer Helsana die Abteilung Business Intelligence. Neben einem ETH-Studium in «Computer Science» verfügt er über MBA-Abschlüsse der Columbia University in New York und der London Business School.



Das neue Geschäftsfeld Analytics und Insights integriere insbesondere auch Social Media in die Analytics Lösungen. Diese würden von ausgewiesenen Media-/Data-Analysten und Software-Spezialisten nach modernsten Research-Methoden in unterschiedlichster Ausprägung aufbereitet.



Gleichzeitig baut das Unternehmen die Beratungstätigkeit bei den Media Intelligence und Analytics Lösungen deutlich aus. Digital Analysts und Consultants beraten die Unternehmen im Umfeld von Marketing und Kommunikation entlang der gesamten Wertschöpfungskette und unterstützen weitere Unternehmensbereiche mit strategischen Analytics.

(pd/wid)