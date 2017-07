Mexan: Martin Odermatt wird neuer Geschäftsführer

Thomas Niederberger überträgt die Geschäftsführung per 1. August 2017 an Martin Odermatt, schreibt die Webagentur Mexan in einer Mitteilung. Odermatt beteilige sich am Unternehmen und werde zum Teilhaber.

Per September dieses Jahres werde Thomas Niederberger sein Arbeitspensum anpassen um Raum für neue Projekte zu schaffen. Er bleibe Mehrheitsaktionär und werd den Fokus vermehrt auf die Festigung und den Ausbau von Kundenbeziehungen legen sowie neue Produkte wie die Papagei Prozess-Software vorantreiben. Papagei sei eine von der Agentur entwickelten, cloudbasierte Web-Anwendung um die internen Prozesse zu optimieren und Unternehmung gegen aussen zu stärken.

Im Herbst 2004 hatte Thomas Niederberger das Unternehmen Mexan in Buochs gegründet, heisst es in der Mitteilung weiter. Dies mit dem Ziel, Internetlösungen für jede Art von Unternehmung anzubieten. Im Jahr 2008 zog er mit der Firma nach Stansstad und konnte Odermatt als ersten Mitarbeitenden gewinnen. Anfangs 2016 wurden die aktuellen Büroräumlichkeiten an der Hirschmattstrasse in Luzern bezogen. Ende 2016 eröffnete Mexan in der Stadt Bern einen zweiten Standort eröffnet.

Das Unternehmen beschäftigt heute 16 Mitarbeitende und ist laut eigenen Angaben die führende Agentur im Bereich Typo-3 und Magento in der Zentralschweiz. (pd/tim)