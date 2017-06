Corpmedia: Mehr Bewegung auf digitalen Plattformen

Als Spezialist für Visual Storytelling in der Unternehmenskommunikation unterstützt Corpmedia ab sofort die CSS Versicherung als Partner für das bewegte Bild in sämtlichen digitalen Kanälen. Damit baut die Zürcher Agentur das Engagement für die Versicherung weiter aus: Die bisherige Konzeption und Produktion von Produkt-Erklärfilmen wird künftig erweitert mit kanalgerechten, bewegten Inhalten für Inter- und Intranet sowie Video-Inhalten für Corporate Communications.

Für Corpmedia ist dies ein weiterer «wichtiger Schritt in der Entwicklung der Agentur», wie es in einer Mitteilung heisst. «Es freut uns sehr, dass wir der CSS als fixer Partner dienen können», wird Timo Wäschle, CEO und Inhabaer von Corpmedia, in einer Mitteilung zitiert. «Wir glauben, dass die Langfristigkeit einer Kundenbeziehung und damit die Nähe zum Kunden und der kontinuierliche, intensive Austausch heute ausschlaggebend für den Erfolg sind. So optimieren wir zudem die Prozesse und steigern die Kosteneffizienz.» Corpmedia funktioniert damit nun auch für die CSS als verlängerte Werkbank, Sparringpartner und Thinktank.

Reto Stalder, Leiter Digitale Kommunikation der CSS, sagt: «Uns lag bei der Wahl des Partners auch am Herzen, dass die neuen Produktionen am Puls der Zeit sind und ein einheitliches Gesamtbild entsteht. Dank der Kompetenz im Motion Branding kann dies Corpmedia gewährleisten.»

Nebst der normativen Gestaltung der neuen Bewegtbild-Formate kann CORPMEDIA mit der hauseigenen Production-Unit in kürzester Zeit effektive Produkte liefern. (pd/lom)