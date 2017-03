Twitter: Mehr Platz in den Antwort-Tweets

Twitter macht einen weiteren Schritt, um Nutzern mehr Platz in den Grenzen eines Tweets freizumachen. Der Nutzername, der bisher am Anfang einer Antwort stand, werde in Zukunft stattdessen über der Nachricht erscheinen und damit auch nicht in das 140-Zeichen-Limit einfliessen, kündigte Twitter am Donnerstag an.



Dass die @-Namen nicht mehr beim Zählen der verfügbaren Zeichen berücksichtigt werden sollen, war bereits im Mai 2016 angekündigt worden. Im vergangenen Jahr nahm Twitter bereits Links zu angefügten Multimedia-Inhalten wie Fotos oder Videos aus der Berechnung des 140-Zeichen-Limits heraus (persoenlich.com berichtete).



Zuvor hatte Mitgründer und Chef Jack Dorsey auch eine Abschaffung der Obergrenze ins Gespräch gebracht - am Ende wurde sie aber nur für Direktnachrichten zwischen den Nutzern gekippt. Die Beschränkung auf 140 Zeichen ging ursprünglich beim Start 2006 auf die Längen-Limits von SMS zurück, wurde dann aber zum Markenzeichen des Kurznachrichtendienstes.



Twitter kämpfte zuletzt immer wieder gegen rote Zahlen und ein verlangsamtes Wachstum an. Dorsey will das Unternehmen stärker auf aktuelle News und Video-Inhalte ausrichten. (sda/dpa/cbe)