Audienzz

Mehr Transparenz mit «adconsole»

Das interaktive Online-Portal will Werbetreibenden einen umfassenden Überblick über ihre Kampagnen und deren Performance bieten.

Audienzz stellt die «adconsole» am 1. Februar an der D:Pulse in der Halle 622 in Zürich Oerlikon vor. (Bild: Audiennzz)