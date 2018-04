Amigos: Migros lanciert Social-Shopping-App

Es gibt Menschen, die wären froh, wenn ihnen jemand die Einkäufe nach Hause bringen würde, weil sie wenig Zeit haben oder in ihrer Bewegung eingeschränkt sind. Und es gibt Menschen, die würden anderen gerne einen Dienst erweisen und dazu ein Taschengeld verdienen. Die neue Social-Shopping-Plattform Amigos bringt ab dem 23. April diese Menschen zusammen, schreibt die Migros in einer Mitteilung. Das Pilotprojekt ist am 6. April 2018 im Raum Zürich und Bern gestartet.

Der Besteller gibt mit ein paar wenigen Klicks online seine Einkaufsliste ein. Bei den Bringern, die sich zuvor auf Amigos registriert haben und sich in der Nähe des Bestellers aufhalten, taucht auf der App eine Push-Nachricht auf. Der Bringer, der gerade Zeit und Lust hat, kann den Einkaufswunsch übernehmen. Er macht die Einkäufe und bringt sie dem Besteller persönlich vorbei.



Amigos hat für die Besteller und die Bringer Vorteile: Der Besteller spart Zeit und Aufwand für die Einkäufe und erhält sie persönlich an die Haustüre geliefert. Einen Mindestbestellwert gibt es laut Migros nicht. Im Gegenzug erhält der Bringer für die Ausführung des Auftrages einen Verdienst. Für die erste Einkaufstasche 7.90 Franken und für jede weitere 2 Franken. Diesen Betrag bezahlt der Besteller dem Bringer. Alle Einnahmen fliessen somit in das Portemonnaie des Bringers, die Migros erzielt keinen Gewinn.



Damit ergänzt die Migros ihre Online-Einkaufsmöglichkeiten um ein völlig neuartiges Serviceangebot. Im Vordergrund würden dabei nicht finanzielle Überlegungen stehen, sondern das Bestreben, Kundinnen und Kunden einander näherzubringen, heisst es weiter. «Mit diesem Dienst verbinden wir die heutigen Shopping-Ansprüche einer digitalen Gesellschaft mit dem persönlichen Kontakt zwischen zwei Menschen.», wird Migros-CEO Fabrice Zumbrunnen in der Mitteilung zitiert.



Amigos wird ab April 2018 in den Kantonen Bern und Zürich getestet. Wer Bringer werden möchte, kann ab sofort die App herunterladen und sich dort mit dem Migros-Login registrieren. Ab dem 23. April können Besteller unter www.amigos.ch ihre Einkäufe eingeben. (pd/wid)