Migros: Mit dem Handy den Supermarkt «discovern»

von Christian Beck

Die Zukunft des Einkaufens habe soeben begonnen, verspricht die Migros. Seit Dienstag steht für die Migros-App ein grosses Update bereit, eine «digitale Innovation». Die Grossistin macht damit einen weiteren Schritt in der Umsetzung von Omnichannel, der Vernetzung von online und offline. Die neue Funktion «Discover», die in die App integriert wurde, bietet Erkennung der Produktverpackung in Augmented-Reality-Anmutung.



Wer am Regal vor einer Packung Risotto steht und noch nicht weiss, was er daraus kochen soll, zückt einfach sein Smartphone. «Einmal mit der Kamera aufs Produkt halten und man erhält Rezeptvorschläge. Ein Klick und man erfährt auch noch, was andere Migros-Kunden von diesem Produkt halten und wie viel Energie in 100 Gramm Reis stecken», sagt Roman Reichelt, Leiter Direktion Marketing-Kommunikation der Migros, gegenüber persoenlich.com. So stifte «Discover» Orientierung und Produkt-Transparenz für die Kunden und vernetze unterschiedliche digitale Plattformen. «Damit haben wir versucht, entlang der Customer Journey unkompliziert Kundennutzen zu stiften», so Reichelt und verweist auf den kurzen Erklärfilm, der diesen Gedanken zum Ausdruck bringen möchte.

Zum Start erkennt «Discover» über 5000 Supermarkt-Produkte und vernetzt diese mit über 80’000 Produkt-Bewertungen, die Kunden auf der Dialog-Plattform Migipedia hinterlassen haben. Zusätzlich werden Nährwerte und Produkthinweise angezeigt. Zudem bietet «Discover» eine Verbindung zur neuen Plattform Migusto mit 2000 Rezepten (persoenlich.com berichtete). Dort können alle Rezept-Zutaten direkt der persönlichen Einkaufsliste hinzugefügt werden. Eine direkte Bestellung – zum Beispiel bei LeShop – ist derzeit aber noch nicht geplant. «In Tat und Wahrheit hat so ein Rezept einen Warenwert von vielleicht 20 Franken, der Mindestbestellwert für eine Heimlieferung liegt aber deutlich höher», so Reichelt.



Auch Plakate lassen sich «discovern»



Interessant ist die integrierte Bilderkennung: «Mit ‹Discover› können auch Verpackungen ‹discovert› werden, welche in Inseraten oder auf Plakaten zu sehen sind», verspricht Philipp Bühler, Projektleiter Digitale Kommunikation bei der Migros und Initiator dieser Innovation. Bei den Verpackungen, die «Discover» erkenne, handle es sich um Produkte aus dem Food- und Non-Food-Bereich. «‹Discover› orientiert sich an den Verpackungen, kann also keine unverpackte Aubergine erkennen.» Speziell gekennzeichnet am Regal sind die bereits erfassten 5000 Produkte aber nicht. Bühler: «Das wäre zu schwerfällig und würde rasch von der Realität überholt. Es kommen ja täglich Dutzende neue Produkte dazu.»

Die App setzt auf Machine Learning. Das Programm merkt sich, welche Produkte gescannt und welche dabei richtig oder falsch erkannt wurden. So können künftig Verbesserungen vorgenommen werden.







Die Migros-App wird seit dem Launch im Jahr 2014 von über 2,3 Millionen Personen genutzt, wie es an der Migros-Bilanzmedienkonferenz vom Dienstag hiess. «Discover» ist laut Roman Reichelt einer der grösseren Sprünge, die es zuletzt in der Migros-App gegeben hat. «Diese vernetzte Lösung ist einzigartig im Schweizer Handel, da sie unterschiedliche Funktionen mit Mehrwert sinnvoll vernetzt», sagt Reichelt. Wichtig sei vor allem, für eine Digital-affine Zielgruppe eine besonders relevante Funktion ergänzt zu haben. Bewusst sei dabei die neue Funktion in der bestehenden App integriert worden «Wir verfolgen eine Strategie, möglichst selten eine eigene, neue App zu lancieren für ein Thema», so Reichelt. Entwickelt wurde die neue Funktion samt Werbekampagne von Y&R Group Switzerland.



Weitere Neuerungen in der Pipeline



Die App hat durchaus noch mehr Potenzial. Was künftig damit noch möglich sein wird, will Reichelt aber nicht konkret beantworten. Aber: «Wir arbeiten an vielen Erneuerungen und sind sehr bestrebt, das Einkaufserlebnis unserer Kunden zu vereinfachen.» Die Migros-App spiele dabei eine grosse Rolle, da das Smartphone ein ständiger Begleiter sei.