Responsive: Mit «Swiss Cycling Hero» online um die Wette biken

Im September 2018 kämpfen in Lenzerheide die besten Mountainbiker um den Weltmeistertitel. Um vorgängig den Traffic auf der Webseite zu erhöhen und die Schweizer Bevölkerung auf den Grossevent aufmerksam zu machen, hat Swiss Cycling die Agentur Responsive mit einem Gewinnspiel beauftragt.

Wer beim Spiel «Swiss Cycling Hero» gewinnen will, müsse ordentlich Gas geben. Schon nach kurzer Zeit habe sich eine Biker-Community gebildet, welche sich online ein Kopf-an-Kopf-Rennen liefere.

«Swiss Cycling Hero» soll eine grosse Zielgruppe ansprechen. Jeder könne das Game – direkt im Browser ohne Installation – völlig intuitiv spielen: Die Teilnehmenden steuern den Biker durch Klicken oder bei Tablets/Mobile per Tippen auf den Bildschirm. Die Spieler müssen dabei geschickt ihre Geschwindigkeit dosieren, wenn sie über Stock und Stein fahren oder die Sprünge ohne Absturz meistern wollen. Die Energie-Booster der Partner von Swiss Cycling bringen nicht nur mehr Speed, sondern auch Punkte für die Rangliste.

«Aus Erfahrung von früheren Promotionen wissen wir, dass die Mehrheit der Teilnehmenden von solch hochinvolvierenden Games mehrere Stunden lang versucht, sich auf der Rangliste zu verbessern. Die Teilnehmenden verbringen auf diese Weise über die ganze Promotionsdauer sehr viel Zeit in der Welt des jeweiligen Kunden», sagt Patrik Marty, Managing Partner von Responsive, gemäss Mitteilung. Mit der monatlichen Preisvergabe an die jeweils zehn besten Spieler werde dieser Effekt noch verstärkt. «Ein Game als Gewinnspiel ist darum das perfekte Mittel eine Botschaft spielerisch zu vermitteln».

Das Spiel kann jederzeit von zu Hause aus und auch unterwegs gespielt werden; es wird aber auch von Swiss Cycling an diversen Events als Standattraktion eingesetzt. Die Grafiken werden ab September angepasst, so dass sich der Biker dann auch virtuell auf der WM-Strecke in Lenzerheide befindet.

