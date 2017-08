Das Zürcher Virtual-Reality-Content-Studio Bandara wurde von Google als einer von weltweit 20 internationalen Partnern für das «Jump Start»-Programm ausgewählt, wie es in einer Mitteilung heisst. Als einzige Schweizer Firma habe Bandara Zugang zur professionellen VR-Video-Lösung erhalten, welche Aufnahmen nicht nur in 360 Grad, sondern auch in 3D erlaube.

Eingesetzt wurde das System für einen VR-Film, der im Auftrag von SRF produziert wurde: Das VR-Content-Studio begleitete den erfolgreichen, jungen Schweizer Musiker Nemo bei seinem ersten grossen Auftritt am Gurtenfestival – von der Fahrt mit der Gurtenbahn über die Vorbereitungen hinter der Bühne bis zum grossen Auftritt, bei dem man sich virtuell zu Nemo auf die Bühne gesellen kann. Um die Reportage in 3D zu erleben, sollte man das Video laut Mitteilung in der Youtube-App mit einem Cardboard anschauen.

«Virtual Reality und 360 Grad bieten neue, spannende Erzählformen, welche die Zuschauer mitten ins Geschehen versetzen können», lässt sich Projektleiterin Patricia Banzer in der Mitteilung zitieren. Momentan würden sie in enger Zusammenarbeit mit ihren Redaktionen diverse Spielformen dieser Technologie ausprobieren. «Ob fiktionale Inhalte, sportliche Herausforderungen oder Rundumblicke hinter die Kulissen unserer Produktionen – das Spektrum, um auch Service-Public-Inhalte auf diesem Weg zu vermitteln, ist breit», sagt Banzer weiter. (pd/tim)