Scout24 Schweiz: Neue Führungsspitze ernannt

Der Verwaltungsrat von Scout24 Schweiz hat eine neue Führungsspitze ernannt: Gilles Despas wird Nachfolger von Olivier Rihs, Boris Gussen löst Toni Köhli ab.

Rihs hat sich aus persönlichen Gründen nach über 15-jähriger Firmenzugehörigkeit – davon die letzten sieben verantwortlich als CEO – dazu entschieden, das Netzwerk von Online-Marktplätzen für Fahrzeuge, Immobilien und Kleinanzeigen zu verlassen, wie es in einer Mitteilung heisst.

Ebenfalls aus persönlichen Gründen beendet der langjährige CFO der Scout24 Schweiz, Toni Köhli, seine Tätigkeit zum 1. Mai. Daniel Grossen, Gründer von Scout24 und Verwaltungsrat wird in der Mitteilung wie folgt zitiert: «Olivier und Toni haben uns beide frühzeitig über ihren jeweils persönlichen Wunsch nach Veränderung informiert. Somit hatte der Verwaltungsrat ausreichend Zeit, mit geeigneten in- und externen Kandidaten zur Neubesetzung beider Positionen zu sprechen.»

Gilles Despas wird zum 1. Mai seine Tätigkeit als CEO der Scout24 Schweiz in Flamatt aufnehmen. Der Franzose, der den grössten Teil seiner Karriere in der Schweiz verbracht hat, besitzt langjährige Erfahrung als Managing Director und CEO von Online-Unternehmen wie Ebookers am Sitz in Genf und HolidayCheck in Bottighofen (TG). Als Chief Digital Officer und Group Chief Marketing Officer war er zuletzt beim Reisekonzern Thomas Cook in London tätig.

Die Nachfolge von CFO Toni Köhli tritt zum 1. Mai Boris Gussen an, der seit Juni 2015 als Director Finance bei Ringier Digital tätig ist. Zuvor war er unter anderem als Head of Controlling bei Ebay sowie als Director Controlling bei Coca-Cola und bei der Deutschen Post DHL tätig. (pd/maw)