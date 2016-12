Like Mag lanciert eine News-App für Android-Geräte, wie es in einer Mitteilung heisst. In wenigen Wochen werde auch die News-App für iOS-Geräte soweit sein.

Mit der Anwendung wolle man seine Nutzer noch stärker binden und das User Engagement weiter erhöhen. Ziel ist es, demnächst eine Million Schweizer Unique User zu erreichen.

Nebst der Schweizer News-App wurden parallel auch News-Apps in Deutschland, Österreich, UK, Spanien, Frankreich, Holland und Polen im Google Play Store aktiviert. (pd/wid)