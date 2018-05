Tamedia: Neuer Chief Information Security Officer

Tamedia hat ab spätestens Anfang Oktober einen neuen Chief Information Security Officer (CISO), wie das Unternehmen in einer Mitteilung schreibt. Andreas Schneider werde in dieser neu ausgebauten Funktion direkt an Samuel Hügli, Mitglied der Unternehmensleitung und Leiter des Bereiches Technologie & Beteiligungen, berichten.

Schneider verfüge über umfangreiche Kenntnisse der IT. Seit 2003 ist er auf den Bereich IT-Security spezialisiert, heisst es in der Mitteilung weiter. Nach diversen Stationen als IT-Sicherheitsbeauftragter und IT-Security Consultant unter anderem bei T-Systems in der Schweiz und in Deutschland ist Andreas Schneider seit 2012 bei der SRG tätig, seit 2015 als CISO und Chairman des EBU Media Cyber Security Programms und zuletzt als stellvertretender Chief Information Officer (CIO).

Tamedia will mit der ausgebauten Funktion des CISO die Massnahmen im Bereich Cyber Security verstärken. Dazu gehörten die konsequente Stärkung des Security Operations Centers, die regelmässige Überprüfung des Schutzes der Infrastruktur und insbesondere die Sicherung der Endgeräte, Datacenter, Cloud-Services sowie Netzwerke. Weiter im Fokus stehe die konsequente Schulung und Sensibilisierung der Mitarbeitenden unter anderem mit E-Learning-Tools sowie die Umsetzung regulatorischer Vorgaben wie beispielsweise der neuen Datenschutzverordnung GDPR der EU. (pd/maw)