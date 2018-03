Sky: Neuer Streamingdienst für die Schweiz

Ab Freitag steht den Serienjunkies in der Schweiz ein neues Angebot zur Verfügung: Sky Show heisst der neue Player auf dem Streamingmarkt. Das Abo kostet 14.90 Franken pro Monat – ohne Mindestlaufzeit.

Das Angebot besteht aus Filmen und Serien. Man setze dabei auf Exklusivität statt Quantität, sagt Eric Grignon, CEO von Sky Swtzerland, gemäss «20 Minuten». So sind etwa die neusten Folgen der achten Staffel der Zombie-Serie «The Walking Dead» exklusiv zu sehen – jeweils 24 Stunden nach der Erstausstrahlung in den USA. Ebenfalls einen Exklusiv-Vertrag hat Sky mit HBO. Die Serien des US-Senders – darunter etwa «Game of Thrones» – sollen weiteres Aushängeschild sein. Zudem setzt man auch auf Eigenproduktionen des britischen Mutterkonzerns. Nutzer erhalten ausserdem Zugriff auf diverse Pay-TV-Sender.

Die Filme und Serien können auf Deutsch oder in der Originalsprache geschaut werden. Zunächst steht der Service von Sky Show im Netz und als App fürs Tablet sowie iOS- und Android-Smartphones bereit. Später sollen gemäss «20 Minuten» AppleTV und anderen TV-Boxen hinzukommen.

Kooperation mit Netflix angekündigt

Während Sky mit dem neuen Angebot in der Schweiz «führender Unterhaltungssender» werden will – so Grignon gegenüber «20 Minuten» – kündigte der britische Mutterkonzern am Donnerstag Kooperationen mit dem grossen Konkurrenten Netflix an.

Noch in diesem Jahr will Sky gemäss einer Mitteilung den Streamingdienst ins Angebot aufnehmen – vorerst nur für Nutzer in Grossbritannien und Irland, später soll das Angebot auch in Deutschland, Österreich und Italien verfügbar sein. (maw)