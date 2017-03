Facebook

Neues Werbeformat «Collection» lanciert

Händler bekommen ab sofort ein Tool an die Hand, welches ein Video mit dem Produktkatalog des Shops verbindet.

«Collection»-Ads sollen in der Facebook-Umgebung zum Kauf verführen und kombinieren ein Video mit dem Produktkatalog des Shops in Vollbild – hier am Beispiel Adidas. (Bild: Facebook)