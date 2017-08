Homegate: Nick McKittrick stösst zum Verwaltungsrat

Nick McKittrick wird neues Mitglied des Verwaltungsrates von Homegate, dem Anbieter von Immobilienportalen in der Schweiz, wie es in einer Mitteilung heisst. Der 48-Jährige ist Mitgründer von Rightmove, dem grössten Immobilienportal Grossbritanniens. McKittrick war rund 16 Jahre für das börsennotierte Unternehmen mit Sitz in London tätig und von 2013 bis Juni 2017 dessen CEO. Er folgt auf Nicola Claglüna, der aus dem Verwaltungsrat ausgeschieden ist.

«Homegate ist fast zeitgleich mit Rightmove an den Markt gegangen. Als Marktführer in Grossbritannien und in der Schweiz verfolgen beide Unternehmen ähnliche Wachstumsstrategien», wird Homegate-CEO Axel Konjack zitiert. Bei der Weiterentwicklung der Homegate-Gruppe die Erfahrung von McKittrick nutzen zu können sei für das Unternehmen eine grosse Chance.

Die weiteren Mitglieder des Homegate-Verwaltungsrats sind Christoph Brand, Verwaltungsratspräsident der Homegate AG und Mitglied der Unternehmensleitung von Tamedia, Daniel Previdoli, Mitglied der Unternehmensleitung der Zürcher Kantonalbank sowie Urs Hügli, Inhaber und Geschäftsführer bei step2success GmbH. (pd/wid)