Blueglass Interactive: Nicolas Noth nimmt im Verwaltungsrat Platz

Blueglass holt mit Nicolas Noth einen Online-Spezialisten mit Erfahrung im Bereich des digitalen Werbemarktes in den Verwaltungsrat. «Er war Leiter Blick Online bei Ringier AG, Verantwortlicher der Agentur Planetactive für Schweiz und Österreich, hat Vertrieb und Vermarktung von Joiz aufgebaut, die Agentur PHD aus dem OmnicomGroup Netzwerk in der Schweiz etabliert und ist Gründer von NDG Noth Digital», wie es in einer Mitteilung vom Dienstag heisst.



Noth ersetzt Patrick C. Price. Der Gründer von Blueglass scheide dem Verwaltungsrat aus, «um sich einer neuen Start-up-Idee zu widmen». (pd/eh)